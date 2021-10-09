Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından bir türlü istenilen verimi veremeyen Galatasaray, milli arayı fırsat bilerek teknik direktör Fatih Terim yönetiminde farklı sistemler denemeye devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Milli arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Fatih Terim'in ligde daha az forma şansı bulan oyunculara şans tanıması bekleniyor. Mücadele Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.



GALATASARAY - TUZLASPOR HAZRILIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak Galatasaray-Tuzlaspor hazırlık maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma GS TV ve Galatasaray'ın resmi Youtube hesabından naklen yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili detaylar ise haberimizde olacak.



MBAYE DIAGNE VE EMRE KILINÇ BERABER OYNUYOR

Çift forvete geçiş denemelerine bugünkü Tuzlaspor karşılaşmasıyla başlamaya hazırlanan Fatih Terim, Diagne ve Emre Kılınç ikilisini hücum hattında birlikte kullanacak. Milli oyuncular döndükten sonra da Diagne-Halil ve Mohamed-Halil gibi farklı denemeler yapılacak. Hazırlık maçları ve idmanlarda memnun kalırsa, Terim bu yeni düzeni ligde de kullanmayı planlıyor.

ASSUNCAO'YA ÖZEL PROGRAM

Kırmızı kart cezalısı Berkan Kutlu, Milli ara dönüşündeki Konyaspor sınavında forma giyemeyecek. Fatih Terim, bu kez 6 numaraya Assuncao'yu hazırlıyor. Özel bir programla çalışmalarını sürdüren ve Tuzlaspor maçında ilk 11'de olması beklenen Brezilyalı oyuncu, Konyaspor maçını kendini yeniden kanıtlama fırsatı olarak görüyor.

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