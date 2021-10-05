Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in kızı Merve Terim bebeğini kaybetti
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karnındaki bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile karnındaki bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Merve Terim, Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı:
Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi.
Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi.
Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.
Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi.
Belki de bu yola ciktigim icin deli oldugumu dusunen herkes hakliydi...
Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.
Fiziken ve ruhen cok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var.
Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Guzel gunlerde bulusmak dilegiyle... seni goremesekte cok sevdik oglum, baska bir hayatta bulusuruz elbet...
İşte o paylaşım:
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