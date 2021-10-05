05 Ekim 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in kızı Merve Terim bebeğini kaybetti

Merve Terim’in acı günü! Bebeğini kaybetti
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.10.2021

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karnındaki bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile karnındaki bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Merve Terim, Instagram hesabından şu açıklamaları yaptı:

Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi.

Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi.

Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi.

Belki de bu yola ciktigim icin deli oldugumu dusunen herkes hakliydi...

Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.

Fiziken ve ruhen cok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var.

Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Guzel gunlerde bulusmak dilegiyle... seni goremesekte cok sevdik oglum, baska bir hayatta bulusuruz elbet...

İşte o paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Nereden nereye! Yeni transferler... Nereden nereye! Yeni transferler...
İşte Rize galibiyetinin perde arkası! Kaptandan takımına o konuşma İşte Rize galibiyetinin perde arkası! Kaptandan takımına o konuşma
Galatasaray’ın forveti belli oluyor Galatasaray'ın forveti belli oluyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör