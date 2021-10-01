Galatasaray Diagne'den Marsilyalı Saliba için flaş paylaşım

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 2. maçında deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldığı maçta Diagne ile Saliba arasında yaşanan olay damga vurmuştu. Diagne mücadelenin ardından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım... (GS spor haberleri)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Marsilya'ya konuk olduğu olaylı maçta, Diagne ile Saliba arasında yaşanan tartışma güçlükle yatıştırılmıştı



İki takım futbolcularının araya girmesiyle tartışma daha fazla büyümeden önlenirken iki futbolcu da sarı kartla cezalandırıldı.



Diagne maçın ardından yaptığı paylaşımda Saliba için, "Yakında seni evimize bekliyoruz, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz" ifadelerine yer verdi.



İŞTE O PAYLAŞIM:







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