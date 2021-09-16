Galatasaray 1-0 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Galatasaray galibiyetle başladı!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar İtalyan temsilcisinin kalecisi Thomas Strakosha'nın büyük hatası sonucunda bulduğu golle 1-0 kazandı ve Avrupa sahnesine galibiyetle başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Çizme temsilcisi Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Thomas Strakosha (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ilk maçtan 3 puanla ayrılırken, Lazio ise puansız kapattı.

TERİM SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ!

Teknik direktör Fatih Terim'in takımın başında olduğu maçlarda iç sahada İtalyan rakiplerine hiç mağlup olmayan G.Saray, Lazio maçından aldığı galibiyetle birlikte bu serisini sürdürdü.

CICALDAU İLE MORUTAN, AVRUPA'DA İLK KEZ

Galatasaray yaz transfer döneminde transfer ettiği Rumen futbolcular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, bir önceki takımlarında UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giydiği için sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarına verdiği listede yer alamamıştı. Lazio mücadelesine 11'de başlayan Cicaldau ve Morutan, Galatasaray forması ile Avrupa'da ilk kez forma giydi.

MARCAO 5 MAÇ SONRA SAHADA

Brezilyalı futbolcu Marcao, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden sonra hem idari hem para cezası almıştı. Marcao 5 maç sonra sahadaki yerine aldı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuya Lazio mücadelesinde 11'de görev verdi.

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