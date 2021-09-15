SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulunuyor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte temsil eden Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçında Lazio'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Halil Dervişoğlu, perşembe günü saat 19.45'te oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenliyor.

Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları:

"GELMEK İSTEDİĞİM YER GALATASARAY'DI"

"Geçen sene güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray'ı çok sevdim. O yüzden gelmek istediğim yer de Galatasaray'dı. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon olur."

"GALATASARAY'DA KENDİMİ GÖSTERDİM"

"Geçen sezon Ümit Milli'den biliyordunuz beni. Sonra Galatasaray'da kendimi gösterdim. Sonra A Milli'ye gittim. Ben iyi süreç getirdim ama takım olarak değil. Bunlar özgüven getiriyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olur."

"DİĞER OYUNCULARA BENZEMEK GİBİ AMACIM YOK"

"Tam olarak bir oyuncuya benzemek gibi bir şey yok. Bazı oyunculardan bazı şeyleri öğrenebilirsiniz. Çok izlerim oyuncuları. Onlardan da bir şeyler öğreniyorum. Diğer oyunculara pek benzemek gibi bir şeyim yok."

"KİM DAHA FAYDALI OLURSA O OYNAMALI"

Forma rekabetiyle ilgili: "Her oyuncu kendisine güvenir ve ben de öyle, onlar da öyle. Her kim takıma daha faydalı olursa, kim daha çok yardım edebilirse o oynamalı. Kim zaman bulursa daha iyi oynar ve maçları kazanırız. Bu sezon biraz genç bir takımımız var. Bu bence iyi bir şey. Çoğu oyuncumuz çok istekli. Böyle bir ortamda, grupta birleşimi iyi sağlarsak güzel başarılar elde edebiliriz. Şimdi birbirimize bağlanmaya ve iyi performans göstermeye çalışıyoruz."

"TAKIM OLARAK İYİ KONSANTREYİZ"

"İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak iyi konsantreyiz. Taraftarın önünde güzel bir performans sergileyip kazanacağız. Zor rakip ama biz Galatasaray olarak neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maça özgüvenle çıkacağız."

Fatih Terim'in açıklamaları:

"RAKİPLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

"Marsilya, Lazio, Lokomotiv, Galatasaray dörtlüsü Avrupa kültürü olan, Avrupa'da ve oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa'da çok bulunmuş, bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz, Şampiyonlar Ligi'nde olsa yadırganmayacak bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Meslektaşım Sarri yönetiminde çok da güçlü bir kadro kurdular. Şampiyonluğa oynayacak kapasitedeler. Marsilya zaten çok iyi başladı. Çok iyi takım. Lokomotiv her zaman bu arenada bulunan, buraya alışmış ve önemli işler yapabilecek bir takım"

"LAZIO'NUN KARŞISINDA GENÇ BİR GALATASARAY VAR"

"Lazio'nun çok iyi bir kadrosu var. Şu oyuncu şundan önde demek diğer oyunculara haksızlık olur. Milan maçına kadar lige de iyi başlamıştı. Ancak karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması genç olan bir Galatasaray var. Ben oyuncularıma güveniyorum. Muhakkak hatalar yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirgeyerek, yolda bir kazaya sebebiyet vermemek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli Takımıma, gençlerime güveniyorum. Burada da çok iyi fikstürle başlamadık. İçeride Lazio, iki deplasman üst üste. Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Evimizde ilk defa oynuyoruz. Bunların 8'inde kaybetmedik"

"TARAFTAR GALATASARAY'IN EN ÖNEMLİ UNSURU, DESTEĞİDİR"

"Kendi sahamız, kendi seyircimiz, taraftarımızla ilgili özlemimiz var. Gruptaki her maç zor. Sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur inşallah. Bunun için uğraşacağız. Taraftar, Galatasaray takımının en önemli unsuru, desteğidir. Onlarla beraber Ali Sami Yen'deki yazılan tarihleri düşündüğümüzde, beraberce çok yol kat etmiş, çok kupalar, maçlar kazanmışız. Biz onları özledik, onlar bizi özledi. Galatasaray taraftarının önüne ilk defa çıkacak oyuncular var. Kendi bulundukları ülkede veya ligde, böyle bir sevgi ve tezahürat seliyle karşılaştıklarını sanmıyorum. Bizdeki başka bir şekil. Umarım bu kavuşma hepimizin mutlu olacağı sonuçla biter."

"Bugünkü antrenmanda Feghouli ve Emre Kılınç'ı tekrar deneyeceğiz."

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