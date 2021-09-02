Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, sabah saatlerinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi. | Son dakika haberleri

Uzun süredir tedavi gören Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun baklıma kaldırıldı. Cengiz'in bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldığı ortaya çıktı.

Uyutulan ve sedasyon halinde olan Başkan Mustafa Cengiz için doktorlar, 72 saatlik sürecin çok önemli olduğunu belirtti.

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