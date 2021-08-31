31 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Halil Dervişoğlu Galatasaray'da! Anlaşma sağlandı

Halil Dervişoğlu G.Saray’da! Anlaşma sağlandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar, milli oyuncu ve kulübü Brentford ile her konuda anlaşmaya vardı.İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Halil Dervişoğlu transferinde son dakika hamlesi yaptı ve İngiliz kulübü Brentford ile anlaşma sağladı.

FATİH TERİM İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında yaptığı açıklamada Halil Dervişoğlu'nu istediklerini resmen açıklamıştı.

Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

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