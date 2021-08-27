27 Ağustos 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı! TFF'ye bildirildi

G.Saray ayrılığı TFF’ye bildirdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. TFF'nin yeni yabancı kuralı kararı sonrası sarı-kırmızılılar Jesse Sekidika'yı Belçika'ya gönderdiğini TFF'ye bildirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında forma şansı bulamayan Jesse Sekidika, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırdı.

Galatasaray ayrılığı TFF'ye bildirirken, 25 yaşındaki oyuncunun Belçika ekiplerinden OH Leuven'e kiralanacağı öğrenildi.

G.Saray ayrılığı duyurdu! İşte yeni takımı haberin devamı

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