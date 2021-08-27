27 Ağustos 2021, Cuma
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Galatasaray'da Jesse Sekidika ile yollar ayrıldı! TFF'ye bildirildi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı. TFF'nin yeni yabancı kuralı kararı sonrası sarı-kırmızılılar Jesse Sekidika'yı Belçika'ya gönderdiğini TFF'ye bildirdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında forma şansı bulamayan Jesse Sekidika, sarı-kırmızılılarla yollarını ayırdı.
Galatasaray ayrılığı TFF'ye bildirirken, 25 yaşındaki oyuncunun Belçika ekiplerinden OH Leuven'e kiralanacağı öğrenildi.
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