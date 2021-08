Galatasaray'da Fatih Terim St. Johnstone maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulunuyor. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Terim'in açıklamalarından satır başları:

Canımız ciğerimiz yanıyor. İnşallah en kısa zamanda bu yangın belasından kurtuluruz. Ben, çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı, ciğeri yanıyor. O dumanları görmek acı verici. İnşallah bir an evvel bunu sonlandırırız. Allah yardımcımız olsun.

"OĞULCAN KONUSU MANTIĞA UYMUYOR"

Oğulcan konusunda kulübümüz, hukuki olarak gerekli görüşmeleri yürütüyor. Kararın verilme süreci, sonuçları ve içeriği hakkında doyurucu bilgiler verildi. Ben işin teknik tarafında kalmak istiyorum. Oğulcan, benim teknik olarak yararlanmak istediğim bir oyuncu.

UEFA oyuncuya lisans veriyor. Bu işi biz çözeriz, çözülür bu konu ama mantığa uymuyor. Uluslararası oynadığımız bir maçta UEFA izin vermiş sizin federasyonunuz izin vermiyor. Açıkçası bu beni üzüyor. Fazla girmek istemiyorum. Oğulcan konusunu biz, Tahir Kıran başkanla çözeriz. Çözülür bu konu. Oradan bir sıkıntımız yok da mantığa uymuyor.

"BERKAN'I VE TAYLAN'I OYNATACAĞIM"

Evet Berkan çok idman yapmadı ama maçta oynayacak. Çünkü her konuda çok hazır geldi. Taylan'ı da oynatacağım. Fiziksel testlerde bir hayli önde olduğunu gördük. Taylan gibi, Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var.

Önümüzde 24 gün 7 maçlık bir tablo var. Biri de 5,5 saatlik uçuşla İskoçya. Her oyuncuya ihtiyacım var.

Biz Alex'le (Cicaldau) uzun vadeli bir anlaşma yaptık. Alex burada iki maçta oynayamayacak evet ama daha sonra rahat rahat oynayacak. 5 sene imza onunla ilgili yaptığımız planı gösteriyor. Bu iki maçlık bir iş değil.

"KOLAY MAÇ OLMAYACAK"

St. Johnstone, temaslı oyunu çok iyi oynayan bir takım. Mücadelesi üst seviyede olan bir takım. Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Gerekli tüm bilgileri verdik. Analiz ekibimiz, çok ciddi çalıştı. Biz, her rakibe saygı duyuyoruz. İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaratmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz.

"FALCAO VE FEGHOULI HİZMET ETMİŞ OYUNCULAR"

Hem Falcao ve hem de Feghouli Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncular. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Eylül'ün 8'ine kadar yeni oyuncular kadromuza katmak istiyoruz. Başkanımız, kafamızdaki yapıyı kurmak için çok çalışıyor. Her saniye her dakika her gün Galatasaray'dan yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz. En ekonomik şekilde takımımıza yeni katılan arkadaşlar olacak.

"KEREM'E BU SEZON ÇOK İŞ DÜŞECEK"

Kerem bu sene çok yorulacak, ona çok iş düşecek. Tabii zaman zaman dinlenecek, zaman zaman rotasyon dolayısıyla oynamayacak ama o, kıymetlilerimizden bir tanesi.

"MORUTAN'I BEĞENİYORUZ AMA..."

Morutan'la ilgili fikrimi belirtmiştim. Hakikaten yetenekli bir oyuncu, daha da gelişebilir. İşin ekonomik boyutunu açıklıkla ifade ettik. Morutan'ı beğeniyoruz eyvallah, konu nereye gider bilemem ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var.

