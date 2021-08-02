02 Ağustos 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Randers oldu!

Cimbom'un rakibi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 Giriş Tarihi: 02.08.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar eğer 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya'nın St Johnstone takımını mağlup ederse Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone'ı elerse; ön eleme play-off turunda Danimarka'nın Randers takımıyla karşılaşacak.

MAÇLARIN TARİHİ BELLİ!

Sarı kırmızılıların Randers ile oynayacağı ilk maçın tarihi 19 Ağustos, rövanşın ise 26 Ağustos.

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