Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları;

"Bazen bir strateji yaparsınız, üçlü savunma da bunlardan biriydi. Nitekim 17-18. dakikada normal düzenimize döndük. En ufak bir işaretle, 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Kazansanız, deha olarak çıkarsınız oradan. Öyle bir niyetim yok."

"Çok sık konuşmadığımız için, sanırım bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Esasında şöyle baktığımızda, ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Lig biter bitmez, aşağı yukarı 11 oyuncu kaybettik. Etebo, Onyekuru, Saracchi, Halil, Gedson..."

"Kendi mali sıkıntılarımız ve UEFA'nın bizi cezalandırması nedeniyle, istememize rağmen kiralanması... Kötü şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Okan, Şener de bizle birlikte değil. Etti 11."

"Son 2 hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik, lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba koronavirüse yakalandılar. Oldu 13-14... Sağ bekimiz yok, orta sahamız sıfır. Demedim, demiyorum da. Onun üçlüyle alakası yok."

"Şu oyuncular gelmiş, ben hayır demişim. Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene 7 milyon deniyorsa, normal sol bek de değil, tabii ki kabul etmem."

"Ben boşuna üç yıl demedim. Ben üç yıldan vazgeçmedim. Ben Galatasaray'dan bir gün sabır istemedim. Ne bir şeylerden vazgeçeceğiz, ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz."

"Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz."

"Bizde transfer 8 Eylül'e kadar. Kalan sürede aynı düşünceyle devam edeceğiz. Tecrübeli oyuncular olacak ama esas ana tema 20-25 yaş arası yetenekli oyuncular olacak. Çok uzun zamandır izlediğimiz oyuncuları almaya devam edeceğiz."

"10 oyuncu da alsak PSV'ye elenebilirdik. Manchester United kupayı kazansa biz daha hazırlık dönemindeydik. Bizim aleyhimize olabilecek ne varsa oldu."

"Kendi ismimi taşıyan statta da, yıllarımı verdiğim Ali Sami Yen'de de yenilmek istemem. Ümit ediyorum yarınki takımımız, iyi bir mücadele gösterecek. Bunu istiyorum. Her şeyi deneceğiz ama rakibimizin aldığı sonuç çok az bir şans bırakıyor bize."

"Benfica bu sene Gedson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. Son cümleleri buydu, Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu söylendi ama onun Galatasaray'dan başka bir kulüpte oynayacağını düşünmüyorum."

"Ben bizzat Ghezzal'i çok istedim. Hiç reddetmedim. Tam aksine çok istedim. Bizatihi rica ettim."

"Biz her şeye hazırlıklıyız. Öyle 3-4 transferle kalmayacağımızı söylemek isterim. Aşağı yukarı 20'ye yakın oyuncu gönderdik. Daha da olacak."

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