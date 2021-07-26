26 Temmuz 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta Gençlerbirliği maçında sakatlandı!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta Gençlerbirliği maçının 27. dakikasında sakatlandı. Samatta'nın yerine Serdar Dursun girdi.

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sakatlandı.

27. dakikada hava topu mücadelesinde iki Gençlerbirliği oyuncusunun arasında kalan Tanzanyalı golcü, yere düştükten sonra mücadeleye devam edemedi...

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