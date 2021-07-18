18 Temmuz 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Lebogang Phiri'yi 3 seneliğine kadrosuna kattı!

Rizespor'a Fransa'dan orta saha!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Phiri'nin geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçirdiği ve Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yaptığı belirtilen duyuruda, "Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi. | Son dakika spor haberleri

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Phiri için İstanbul'da imza töreni düzenlendiği, törene kulüp basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı belirtildi.

Phiri'nin geçen sezonu Fransa 2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçirdiği ve Güney Afrika Milli Takımı'nda da görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Lebogang Phiri'ye kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Bayern Münih'in genç yıldızını Aslan kapıyor! Bayern Münih'in genç yıldızını Aslan kapıyor!
G.Saray'a sürpriz transfer! Fatih Terim... G.Saray'a sürpriz transfer! Fatih Terim...
Ghezzal için Leicester'dan flaş talep! Ghezzal için Leicester'dan flaş talep!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör