17 Temmuz 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Juventus'un yıldızı Trabzonspor'a! Gianluca Frabotta...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeni sezon öncesi sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen ve adı Dalbert, Gabriel Fuentes ve İsmail Köybaşı gibi isimlerle anılan bordo-mavililerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalya basını, Trabzonspor'un Serie A devi Juventus'ta forma giyen Gianluca Frabotta'yı gündemine aldığını yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Juventus'un yıldızı Trabzonspor'a! Gianluca Frabotta...
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Giriş Tarihi: 17.07.2021

2021/2022 sezonu öncesi Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı renklerine bağlayarak adından söz ettiren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor.

Son dakika transfer haberleri: Juventus'un yıldızı Trabzonspor'a! Gianluca Frabotta...

Oyuncu arayışlarına devam eden bordo-mavililerin önceliklerinden biri de sol bek transferi... Bu mevki için Dalbert, Gabriel Fuentes ve İsmail Köybaşı gibi isimleri gündemine alan Karadeniz Fırtınası ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Juventus'un yıldızı Trabzonspor'a! Gianluca Frabotta...

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Juventus'ta forma giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Gianluca Frabotta'yı gündemine aldı. Haberde İtalyan oyuncuyla bordo-mavili kulübün yanı sıra Genoa'nın da talip olduğu belirtidi.

Son dakika transfer haberleri: Juventus'un yıldızı Trabzonspor'a! Gianluca Frabotta...

GIANLUCA FRABOTTA KİMDİR?

24 Haziran 1999 tarihinde İtalya'nın Roma kentinde dünyaya gelen Gianluca Frabotta, futbola Savio altyapısında başladı. Bologna altyapısında da forma giyen İtalyan futbolcu, Renate ve Podenone takımlarında da kiralık olarak top koşturduktan sonra 2019 yılında 2.6 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Juventus'un yıldızı Trabzonspor'a! Gianluca Frabotta...

İtalyan devindeki ilk sezonunda U23 takımında görev alan 22 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon başında A takıma dahil edildi. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 17 maça çıkan Gianluca Frabotta, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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