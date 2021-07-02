02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray ikinci hazırlık maçını Kasımpaşa ile yapacak
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar Dinamo Bükreş maçının ardından 2. hazırlık sınavında Kasımpaşa ile 10 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. (GS spor haberleri)
Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesi çalışmalar kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile yapacak.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
İlk hazırlık maçında Romanya'nın Dinamo Bükreş takımı ile karşılaşan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
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