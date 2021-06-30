30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray gündemine Aliou Dieng'i aldı!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak orta saha için Al Ahly forması giyen Aliou Dieng'i listesine aldı. (GS spor haberleri)
Transferde Paulinho ismi ortaya atılsa da Brezilyalı orta saha oyuncusu şu anda gündemde yok. Sabah'ın haberine göre 32 yaşındaki futbolcu için Galatasaray girişimde bulunmazken, yönetimin hedefi 25 yaş altı oyuncular... Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino için beklemede olan sarı-kırmızılılar, Tunuslu dinamo Mohamed Ali Ben Romdhane'yi gündeminde tutuyor. Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da listeye eklenen son isim ise Al Ahly forması giyen Aliou Dieng oldu. 23 yaşındaki Malili ön libero için Mısır kulübü 5 milyon Euro bonservis talep ediyor.
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