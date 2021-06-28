Galatasaray'da takımın maliyeti düşürülmeye çalışılırken, kadroda yer alan Ryan Babel, Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin aldıkları ücret dudak uçuklattı. Bu 3 yıldızın kazandığı yıllık ücretin 20 milyon Euro'ya yakın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Mazbatasını salı günü alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, ilk iş olarak finansal tabloları ve futbol A Takım bütçesini inceledi. Mustafa Cengiz, görevdeyken Dursun Özbek döneminde imzalanmış yüksek ücretli futbolcu kontratlarını eleştirmişti. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Cengiz döneminde de benzer ağır mali şartlarda sözleşmeler imzalandığını ortaya çıktı.

HARCAMA LİMİTİ 546 MİLYON LİRA İLE SINIRLI

Sabah'ın haberine göre; yeni yönetim; maaş sıralamasında ilk 3'te yer alan Falcao, Feghouli ve Babel'in garanti ücret, maç başı prim, başarı bonusu ve vergiler dahil sarı-kırmızılı kulübe yıllık toplam 20 milyon Euro'ya yakın maliyetinin olduğu bilgisine ulaştı. KAP bildirimlerinde garanti ücretler 5 milyon, 3.850 milyon ve 2.5 milyon Euro olarak açıklansa da Galatasaray'da futbolda paranın 3'te 1'i Falcao, Feghouli ve Babel'e gidiyor. Elmas ve ekibi, bu üç yıldızın durumunu acil olarak değerlendirme kararı aldı. Falcao, Feghouli ve Babel'in 20 milyon Euro'yu (210 milyon TL) bulan yıllık maliyeti, 546 milyon TL harcama limitine sahip Galatasaray'ın iç ve dış transferde hareket alanını kısıtlıyor.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ