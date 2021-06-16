16 Haziran 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Ömer Bayram'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı

G.Saray o ismin sözleşmesini uzattı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika transfer haberleri: , 'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

, 'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA;

Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





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