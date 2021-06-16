16 Haziran 2021, Çarşamba
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KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Ömer Bayram'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray, Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA;
Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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