19 Haziran'da seçimli genel kurula gidecek olan Galatasaray, yeni başkanını seçecek. Aday olmayacağını daha önce duyuran Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz'in açıklamalarını anlık olarak haberimizden tekip edebilirsiniz.

CENGİZ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Beğen beğenme adam Galatasaray Başkanı. Eğer benim kulübümü yönetiyorsa mecburum desteklemeye. Bunu anlatamıyoruz. Avrupa'da başarılı olamadık mesela, eleştir. Bunda haklısın."

"Bu zihniyetle yönetilmezmiş. Bu zihniyet ne? Bizim zihniyetimiz Atatürkçü, laik, demokrat bir zihniyet."

"3.5 senedir hiçbir zaman soyunma odasına gitmedim, otobüse binmedim, aynı otelde bile kalmadım."

"300 milyon dolar bir aday diyor, 1 milyar dolar biri diyor. Taraftar olarak seviniyorum! Madem böyle bir para var, şimdi versenize. 'Bir yere gider' diyorlar, nereye gider ya? Madem paranız var, verin bize. Kulübe verin."



İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"FUTBOLCULARA ŞEREFSİZ DEMEDİM"

"Futbolculara haysiyetsiz, şerefsiz dedi diyorlar. Bazı futbolcuların kendini vermemesi çok ağrıma gitti. Ben asla futbolcularıma şerefsiz demedim. Dediğimi tam okuyun, ben o demeçte tam tersine onları onore ettim. Dediğimi çarpıtmayın."

KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUM

"Hiçbir başkanın şu an yanında veya destekçisi değilim. Cuma'ya kadar bakacağım. İçlerinde en çok Yiğit Şardan'ı tanırım. Tribünden arkadaşımdır. Bakacağız ve karar vereceğiz. Şunu destekliyorum dersem, artı da yazabilir, eksi de"

"Fatih Hoca'yı isteyenlerle, istemeyenlerin seçimi deniyor. Bu onların seçimi. Ben şahsi olarak, 'Hocayla imzalamam' dedim. Yönetim de demedi."

"Dışarıdan biri olsam, ben de Yiğit Şardan'ın listesi için 17-20 kişi Mustafa Cengiz'in arkadaşı derim. Yiğit Şardan geç aday oldu. Sanırım beni bekledi, arkadaşlarıma müracaat etti. Ben bir şey demedim. Bana kimse sormadı ama girmeyin demezdim."

F.BAHÇE'YE GÖNDERME!

"Biz açık ve şeffafız. Şimdi ben bakıyorum, adam transfer yapıyor. Ne verdiği belli, ne vadesi belli. Limiti de aşıyor. Şoktayız. Ben nasıl geçildiğini biliyorum ama söylemem."

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ