23 Mayıs 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!

Son dakika Beşiktaş haberleri...Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta, yıldız isim Rachid Ghezzal'dan flaş açıklamalar geldi. Cezayirli futbolcu, Süper Lig'de dikkat çeken o isimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte içinde Galatasaray'ın yıldız futbolcununda yer aldığı o sözler... (BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Bu sezon, 'i ve 'nı kazanan Beşiktaş'ta en dikkat çekici performans 'a aitti.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!

Cezayirli futbolcu yaptığı asistler ve attığı gollerle, siyah-beyazlı takım adına sezona damga vuran isim oldu.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!

Milliyet'e konuşan Ghezzal, Beşiktaş'taki geleceğinden Galatasaraylı Saracchi'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler..

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!

Bir oğlum daha olursa eğer adını koyacağım. Çünkü Beşiktaş benim de aşkım. Kariyerim nasıl devam ederse etsin, ayrılık bile olsa Beşiktaş hep benimle kalbimde kalacak, hayatımda olacak.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!

'de çok iyi sol bekler var… Galatasaraylı Saracchi mesela… Çok çabuk, çok zeki. Yapacağınız hamleyi anında kestiriyor. Göztepeli da çok iyi. Bir de sevdiğim, beğendiğim oyuncular… En beğendiğim oyuncu ise Göztepeli . Hem sağda, hem solda ideal bir oyuncu. Oyun kuruyor, asist yapıyor, gol atıyor. Ayrıca lider karakteri taşıyor.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!

Alanyasporlu ve ile Fenerbahçeli çok iyi oyuncular. İrfan Can çok sakatlık yaşadı. Oynayamamak gerçekten kötü bir şey. Kimsenin sakatlanmasını istemem.

Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!

Biz bu sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için takım halinde çok büyük bir mücadele ortaya koyduk. Ben de Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'ne yabancı değilim aslında. Her futbolcunun ve her kulübün yer almak istediği bir futbol sahnesinden söz ediyoruz. En iyilerin liginde Beşiktaş formasıyla oynamayı elbette isterim. Orada oynamak ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif.

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