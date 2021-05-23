Son dakika spor haberi: Rachid Ghezzal Galatasaray'ın o ismine dikkat çekti!

Biz bu sezon şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için takım halinde çok büyük bir mücadele ortaya koyduk. Ben de Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'ne yabancı değilim aslında. Her futbolcunun ve her kulübün yer almak istediği bir futbol sahnesinden söz ediyoruz. En iyilerin liginde Beşiktaş formasıyla oynamayı elbette isterim. Orada oynamak ayrı bir mutluluk, ayrı bir keyif.

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