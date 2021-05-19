Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! 3 takım...
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması çalışmaları son sürat devam ederken, İngiltere'ye kiralanan Mbaye Diagne'nin durumu netleşiyor. 12 ismin sözleşmesi sona eren ve takviye için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Senegalli forvetten gelecek bonservis parasını yeni transferlerde kullanmayı hedefliyor. Aslan'ın eldgöndermek istediği 29 yaşındaki golcüye İngiltere'den 3 takımın talip olduğu iddia edildi . İşte detaylar.. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu vurdu. Yeni yapılacak takviyelere kaynak arayışında olan sarı-kırmızılılara transferi Senegalli golcü yapacak.
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de sergilediği performansla Galatasaray'ın sorunlarına ilaç olacak.
Takımı küme düşse de Premier Lig'de ortaya koyduğu futbolla birçok İngiliz kulübünün ilgilendiği ve temasta bulunduğu Diagne, sarı kırmızılıların bu sezon kadro planlaması ve transfer bütçesi adına elini rahatlatacak.
Yarım sezon forma giydiği West Bromwich'te 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Diagne, Watford, Brighton ile C.Palace'ın gündeminde.
Bu sezon da UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği 'sattığın kadar al' yani geliri kadar bonservis ve kiralama bedeli harcaması yapması gereken G.Saray, Diagne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip Halil başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor.
Sarı kırmızılılar, Mbaye Diagne için 7.5-8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis geliri bekliyor.
Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almaya çalışan ve Brentford ile masaya oturmaya hazırlanan G.Saray'ın eli Senegalli golcünün satışından kazanılacak para ile güçlenecek.
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