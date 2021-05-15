15 Mayıs 2021, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ'IN PANİKLEMESİNİ SAĞLAYACAK
Beşiktaş'ın da Göztepe deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor. İki takım da kazanması halinde ise averajını düzeltebilmek için Beşiktaş'tan artı 3 gol daha fazla atması gerekiyor. Buna karşılık Fatih Terim, hiç bu hesaplara girmeden oyuncularından sadece Yeni Malatyaspor maçına odaklanmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galip gelemezsek hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi. Yoğun bir pres ile maça başlayacak olan Galatasaray, erken bulacağı gol veya goller ile Beşiktaş'ı paniğe sokmayı planlıyor. (Fotomaç)
GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Babel, Onyekuru, Mohamed
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Karim, Ahmed, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Kubilay
Galatasaray sahada kulaklar İzmir'de! İşte Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonunun belli olacağı haftada Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. İşte sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i. (GS spor haberleri)
Süper Lig'de müthiş bir çıkışa imza atarak son haftalara damga vuran Galatasaray, şampiyonluk maçına çıkıyor. 42'nci ve son haftada Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Geçtiğimiz salı akşamı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle şampiyonluk için iddialı hale gelen sarı-kırmızılılar, puan cetvelinde averajla ikinci sırada yer aldı. Galatasaray'ın mutlu sona ulaşabilmesi için bugün kazanması gerekiyor ama bu tek başına 23. şampiyonluk için yetmiyor.
BEŞİKTAŞ'IN PANİKLEMESİNİ SAĞLAYACAK
Beşiktaş'ın da Göztepe deplasmanında puan kaybetmesi gerekiyor. İki takım da kazanması halinde ise averajını düzeltebilmek için Beşiktaş'tan artı 3 gol daha fazla atması gerekiyor. Buna karşılık Fatih Terim, hiç bu hesaplara girmeden oyuncularından sadece Yeni Malatyaspor maçına odaklanmalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Galip gelemezsek hiçbir şeyin anlamı olmaz" dedi. Yoğun bir pres ile maça başlayacak olan Galatasaray, erken bulacağı gol veya goller ile Beşiktaş'ı paniğe sokmayı planlıyor. (Fotomaç)
GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Arda, Babel, Onyekuru, Mohamed
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Karim, Ahmed, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, Kubilay
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