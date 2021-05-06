06 Mayıs 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim biletini kesti! O gitmek istemiyor

Spor Toto Süper Lig'de zirveden uzak kalan Galatasaray'da, transferde de işler istenildiği gibi gitmiyor. Fatih Terim'in yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gitmesini istediği yıldız isim ayrılmak istemediğini ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim biletini kesti! O gitmek istemiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'la oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam eden 'da bir yandan da gelecek sezonun iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim biletini kesti! O gitmek istemiyor

Bu sezon performansı büyük tartışma konusu olan Sofiane son 3 maçta 1 dakika bile forma giyemedi.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim biletini kesti! O gitmek istemiyor

Teknik direktör 'in gözden çıkardığı Cezayirli yıldızın ismi yeni sezon öncesi 'gönderilecekler' listesinde yer alıyor. Ancak aynı fikirde değil!

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim biletini kesti! O gitmek istemiyor

'de yer alan habere göre 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız 3.8 milyon euro'luk maaşı bırakarak takımdan ayrılmayı istemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim biletini kesti! O gitmek istemiyor

Bu nedenle 'da yeni gelecek olan yönetimi oldukça büyük bir krizi bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim biletini kesti! O gitmek istemiyor

31 yaşındaki futbolcuya ülkelerinden talipler olduğu ancak 'nin dışına çıkmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

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