19 Nisan 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor! Falcao...

Cimbom'da hazırlıklar sürüyor! Falcao...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'da hazırlıklar teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmanla sürdü.

, 'in 36. haftasında ile 21 Nisan Çarşamba günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda karşılaşmasında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Ana bölümde taktik çalışan diğer oyuncular, antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel çalıştı.

Radamel kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, tedavisinin ardından salonda çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

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