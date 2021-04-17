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Göztepe-Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu şov!

İzmir'de Kerem şov! Takımını sırtlıyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında deplasmanda 'ye konuk oldu. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, Kerem Aktürkoğlu'nun 19. ve 39. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto 'in 35. haftasında deplasmanda ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle ilk yarının yıldızı oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Bu sezon Erzincan ekibinde etkili bir performans sergileyen Kerem, 17 gol ve 1 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu, 2 kez terlettiği Türkiye U19 Milli Takımı formasıyla 1 gol attı. TFF'nin 2'inci, 3'üncü ve Bölgesel Amatör Ligleri tescil etmesiyle serbest kalan 21 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerine Galatasaray'da devam ediyor.

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