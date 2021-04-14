14 Nisan 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif...

G.Saray'a Covid-19 şoku! 1 futbolcu pozitif...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır"denildi.

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İşte yapılan açıklama:

oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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