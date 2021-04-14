Son dakika spor haberi: Galatasaray'a corona virüsü şoku! 1 futbolcu pozitif...
Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Galatasaray'da bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır"denildi.
İşte yapılan açıklama:
Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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