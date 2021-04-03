Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların yardımcı antrenörü Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'e verilen ceza hakkında konuşan Şahin, "Hukuki bir gerekçe yok." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Şahin'in o açıklamaları:

Bugün hocamız yok. Neden yok? Hukuki bir gerekçe yok. Futbolun saha dışında konuşulduğu bir ortamda, kendisi burada olsaydı eminim ki daha farklı şeyler söyleyecekti.

İki ilk 11 oyuncumuzu düğüne, dolayısıyla corona virüsüne kurban verdik. Milli takıma giden oyuncularımız vardı, dönüşleri biraz sorunlu oldu. Bunlar bizim için bir bahane değil. Sahada vazgeçmeyen ve kazanmak isteyen bir Galatasaray olacak. Bugün kadroda olan arkadaşlarımızın ellerinden geleni yapacağına inanıyorum.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ