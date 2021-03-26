26 Mart 2021, Cuma

GALATASARAY

Arda Turan'dan Fatih Terim'e destek paylaşımı!

Arda'dan Terim'e destek paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

son dakika haberleri: 'de Galatasaray- maçında yaşanan olaylardan dolayı tarafından 2 maç men cezası alan 'e, takım kaptanlarından 'dan destek geldi. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hocasına destekte bulundu. (Gs spor haberleri)

ekiplerinden forması giyen , teknik direktör 'e tarafından verilen 2 maçlık cezayı protesto etmek için kişisel sosyal medya hesabından 'adalet terazisi' paylaştı.

Arda Turan'dan önce Fatih Terim, dün akşam saatlerinde kararın resmen açıklanmasından birkaç saat sonra kişisel hesabının profil resmini 'adalet terazisi' ile değiştirmiş ve bu hareket kısa sürede sosyal medyada akıma dönüşmüştü. Binlerce Galatasaraylı taraftar, profil resimlerini 'adalet terazisi' ile değiştirmişti.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 'de önümüzdeki haftalarda oynayacak ve maçlarında takımının başında olamayacak.

İŞTE O PAYLAŞIM;

Son dakika spor haberi: PFDK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi!

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