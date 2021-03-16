16 Mart 2021, Salı
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Son dakika: Abdürrahim Albayrak'tan Muslera itirafı! "Amerika'dan çok ciddi teklif geldi"
Galatasaray'ın kaptanı ve yıldızı Fernando Muslera için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Abdürrahim Albayrak, Muslera'ya Amerika'dan ciddi bir teklif geldiğini ve Muslera'nın bu teklifi reddettiğini açıkladı.
Abdürrahim Albayrak, Muslera'nın imza töreninde yaptığı açıklamada, "Muslera'ya ABD'den teklif geldiğine şahidim ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum' diyerek teklifi reddetti." ifadelerine yer verdi.
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