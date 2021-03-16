16 Mart 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Abdürrahim Albayrak'tan Muslera itirafı! "Amerika'dan çok ciddi teklif geldi"

Abdürrahim Albayrak'tan Muslera itirafı! Amerika'dan çok ciddi teklif geldi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.03.2021

'ın kaptanı ve yıldızı için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Abdürrahim Albayrak, 'ya 'dan ciddi bir teklif geldiğini ve Muslera'nın bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Abdürrahim Albayrak, 'nın imza töreninde yaptığı açıklamada, "Muslera'ya ABD'den teklif geldiğine şahidim ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım, 'da futbolu bırakmak istiyorum' diyerek teklifi reddetti." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanıyor! | Canlı Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanıyor! | Canlı
Fernando Muslera ne kadar kazanacak? İşte detaylar... Fernando Muslera ne kadar kazanacak? İşte detaylar...
Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular Terim'den 3 isme fırsat! İşte o futbolcular
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ