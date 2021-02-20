20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Karim Hafez: Mostafa Mohamed İngiltere'ye gider

Mohamed'e övgü dolu sözler! Drogba gibi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: forması giyen , vatandaşı Mohamed’e övgü yağdırdı: “Salah gibi yıldız olur, İngiltere’ye gider” ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)

Yeni Malatya'nın Mısırlı futbolcusu , muhabirimiz Savaş Çorlu'ya, Mostafa Mohamed'i anlattı. 24 yaşındaki sol bek, vatandaşına övgüler yağdırırken, Mostafa'nın geçen sezon tarafından istendiğini ancak rakamda anlaşılmadığını belirtti. Mostafa'nın teklif geldiğinde kendisini aradığını aktaran Hafez, "'ın çok büyük kulüp olduğunu anlattım. Hatta Türkiye'nin en büyüğü olduğunu anlattım. 'Galatasaray'dan kısa sürede Avrupa'ya gidersin' dedim" diye konuştu.

ERKEN GELSEYDİ

Hafez, Mostafa'nın stilinin 'ya benzediğini aktarırken, "Drogba gibi kafa şutları ve sert ayağı var. Ayağında iyi top saklıyor, vücudunu kullanabiliyor. Erken gelmiş olsa Galatasaray 6-7 puan daha fazla alabilirdi" dedi. Mostafa'nın Mohamed Salah gibi İngiltere'ye gideceğini söylerken, "Belki iddialı olacak ama sezon sonu 'e gideceğini düşünüyorum. Salah da böyle gitti, Mısır'dan çıkışı önce Basel, oradan da İngiltere. Mostofa'nın gideceği yer büyük ihtimalle Ada olacaktır" yorumunu yaptı. (Fotomaç)
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