20 Şubat 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
ERKEN GELSEYDİ
Hafez, Mostafa'nın stilinin Drogba'ya benzediğini aktarırken, "Drogba gibi kafa şutları ve sert ayağı var. Ayağında iyi top saklıyor, vücudunu kullanabiliyor. Erken gelmiş olsa Galatasaray 6-7 puan daha fazla alabilirdi" dedi. Mostafa'nın Mohamed Salah gibi İngiltere'ye gideceğini söylerken, "Belki iddialı olacak ama sezon sonu Premier Lig'e gideceğini düşünüyorum. Salah da böyle gitti, Mısır'dan çıkışı önce Basel, oradan da İngiltere. Mostofa'nın gideceği yer büyük ihtimalle Ada olacaktır" yorumunu yaptı. (Fotomaç)
Karim Hafez: Mostafa Mohamed İngiltere'ye gider
Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor forması giyen Karim Hafez, vatandaşı Mohamed’e övgü yağdırdı: “Salah gibi yıldız olur, İngiltere’ye gider” ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
Yeni Malatya'nın Mısırlı futbolcusu Karim Hafez, muhabirimiz Savaş Çorlu'ya, Mostafa Mohamed'i anlattı. 24 yaşındaki sol bek, vatandaşına övgüler yağdırırken, Mostafa'nın geçen sezon Kasımpaşa tarafından istendiğini ancak rakamda anlaşılmadığını belirtti. Mostafa'nın teklif geldiğinde kendisini aradığını aktaran Hafez, "Galatasaray'ın çok büyük kulüp olduğunu anlattım. Hatta Türkiye'nin en büyüğü olduğunu anlattım. 'Galatasaray'dan kısa sürede Avrupa'ya gidersin' dedim" diye konuştu.
ERKEN GELSEYDİ
Hafez, Mostafa'nın stilinin Drogba'ya benzediğini aktarırken, "Drogba gibi kafa şutları ve sert ayağı var. Ayağında iyi top saklıyor, vücudunu kullanabiliyor. Erken gelmiş olsa Galatasaray 6-7 puan daha fazla alabilirdi" dedi. Mostafa'nın Mohamed Salah gibi İngiltere'ye gideceğini söylerken, "Belki iddialı olacak ama sezon sonu Premier Lig'e gideceğini düşünüyorum. Salah da böyle gitti, Mısır'dan çıkışı önce Basel, oradan da İngiltere. Mostofa'nın gideceği yer büyük ihtimalle Ada olacaktır" yorumunu yaptı. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları