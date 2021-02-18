Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Falcao...

Süper Lig'in lideri Galatasaray, zorlu Alanyaspor deplasmanı öncesinde Antalya Belek'te kampa girdi. Sarı kırmızılı takım 26. haftada oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçen ve galibiyet serisini sürdüren Galatasaray, 26. haftada Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Maç öncesinde Antalya Belek'te kampa giren sarı kırmızılı ekip, Alanyaspor mesaisini gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

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