18 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Falcao...

G.Saray'dan Alanya mesaisi! Falcao...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

'in lideri , zorlu deplasmanı öncesinde 'te kampa girdi. Sarı kırmızılı takım 26. haftada oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'in 25. haftasında 'yı 2-1 ile geçen ve galibiyet serisini sürdüren , 26. haftada Süper Lig'in güçlü ekiplerinden 'a konuk olacak. Maç öncesinde 'te kampa giren sarı kırmızılı ekip, mesaisini gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cengiz için flaş sözler! Olmayan olayları... Cengiz için flaş sözler! "Olmayan olayları..."
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Terim ısrarla istedi G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Terim ısrarla istedi
Cimbom'dan korkutan istatistik! Alanyaspor... Cimbom'dan korkutan istatistik! Alanyaspor...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör