Galatasaray'da Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde yok! O maçla sahalara dönecek
Galatasaray'da tedavisinin ardından İstanbul'a dönerek takımla çalışmalara başlayan Radamel Falcao, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçla sahalara dönmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'nin konuğu olan Galatasaray'da Radamel Falcao, kritik maçın kadrosunda yer almadı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma giyen Kolombiyalı golcü, mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası Madrid'e giderek tedavi olmuştu.
Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayan Falcao'nun gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta kadroda olaması bekleniyor.
38. MAÇINI KAÇIRDI
Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da 31 maça çıkan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe derbisiyle birlikte kaçırdığı maç sayısı 38'e çıktı.
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