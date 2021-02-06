06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde yok! O maçla sahalara dönecek

Falcao derbide yok! O maçla sahalara dönecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'da tedavisinin ardından 'a dönerek takımla çalışmalara başlayan , maçının kadrosunda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun gelecek hafta ile oynanacak maçla sahalara dönmesi bekleniyor.

'in 24. haftasındaki dev derbide 'nin konuğu olan 'da , kritik maçın kadrosunda yer almadı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçında forma giyen Kolombiyalı golcü, mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası 'e giderek tedavi olmuştu.

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 'a dönerek takımla birlikte çalışmalara başlayan Falcao'nun gelecek hafta ile oynanacak maçta kadroda olaması bekleniyor.

38. MAÇINI KAÇIRDI

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da 31 maça çıkan tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe derbisiyle birlikte kaçırdığı maç sayısı 38'e çıktı.

Menajerinden açıklama geldi! haberin devamı

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