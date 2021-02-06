06 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'den Falcao sözleri! "Taviz vermeyeceğiz"

Terim'den Falcao sözleri! Taviz vermeyeceğiz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

'in 24. haftasında deplasmanda 'yi 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. 'ya da değinen Terim, "Oyun şeklimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.

'in 24. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'yi 1-0 mağlup etti. Dev derbinin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

" geldi, hoşgeldi! Değerli bir oyuncumuz, gerekirse iki forvet oynarız ama oyun şeklimizden taviz vermeyeceğiz."

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