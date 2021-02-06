Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'den Falcao sözleri! "Taviz vermeyeceğiz"

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Falcao'ya da değinen Terim, "Oyun şeklimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Dev derbinin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

"Falcao geldi, hoşgeldi! Değerli bir oyuncumuz, gerekirse iki forvet oynarız ama oyun şeklimizden taviz vermeyeceğiz."

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ