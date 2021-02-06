Fatih Terim'den Fenerbahçe maçı sonrası hakem isyanı! "Anlamıyorum"

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi ve liderliğe yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz ben bunu anlamıyorum, ona benzer pozisyonlar bize karşı hep çalındı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Dev derbinin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri:

"Galibiyeti gerçek sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.

Maç öncesi ne düşünmüşsek, o sahaya yansıdı. Maça biz hakim olmayı bekliyorduk öyle oldu, oradan dönen toplarla hücuma çıkacaklardı bunların hepsi gerçekleşti ama çok iyi mücadele ettik ve maç öncesi ne düşünmüşsek gerçekleştirdik.

Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz ben bunu anlamıyorum, ona benzer pozisyonlar bize karşı hep çalındı.

Mohamed 1.5 maç oynadı, ilk kez başka ülkede maça çıkıyor, kolay değil ama muhteşem adapte oldu, Mohammed'den çok iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Önemli bir açığımızı kapatacak."

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