04 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferi neden gerçekleşmedi? Mustafa Cengiz açıkladı

İrfan Can transferi neden gerçekleşmedi? Cengiz açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

Başkanı , sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, 'nin Kahveci ve transferleriyle ilgili de konuştu.

Başkanı , sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz, 'nin Kahveci ve transferleriyle ilgili de yorum yaptı. Cengiz'in konuyla ilgili açıklamalar şu şekilde:

"Sevgili 'ı aradım. Yazılı teklif geçin dedi. Ona lafım yok. Ben İrfan Can'ı görmedim bile. İyi bir karakter. Bize ulaştırılan bilgi kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. Biz hala biraz amatörüz. 4 milyon Euro + ertesi satıştan karın yarısını teklif ettik."

"İrfan Can rakip takıma gitti diye. Benim değil de hocamın istediği bir futbolcuydu, ben de isterdim. Bu işi onlar, menajerleri açtı. Sezon başladı, av mevsimi başladı. Menajerlerin av mevs"İrfan Can rakip takıma gitti diye. Benim değil de hocamın istediği bir futbolcuydu, ben de isterdim. Bu işi onlar, menajerleri açtı. Sezon başladı, av mevsimi başladı. Menajerlerin av mevsimi. Orayı burayı arıyor, ortalığı kızıştırıyorlar."imi. Orayı burayı arıyor, ortalığı kızıştırıyorlar."

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