Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferi neden gerçekleşmedi? Mustafa Cengiz açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil transferleriyle ilgili de yorum yaptı. Cengiz'in konuyla ilgili açıklamalar şu şekilde:

"Sevgili Göksel Gümüşdağ'ı aradım. Yazılı teklif geçin dedi. Ona lafım yok. Ben İrfan Can'ı görmedim bile. İyi bir karakter. Bize ulaştırılan bilgi kesinlikle Galatasaray'ı istiyor. Biz hala biraz amatörüz. 4 milyon Euro + ertesi satıştan karın yarısını teklif ettik."

"İrfan Can rakip takıma gitti diye. Benim değil de hocamın istediği bir futbolcuydu, ben de isterdim. Bu işi onlar, menajerleri açtı. Sezon başladı, av mevsimi başladı. Menajerlerin av mevs"İrfan Can rakip takıma gitti diye. Benim değil de hocamın istediği bir futbolcuydu, ben de isterdim. Bu işi onlar, menajerleri açtı. Sezon başladı, av mevsimi başladı. Menajerlerin av mevsimi. Orayı burayı arıyor, ortalığı kızıştırıyorlar."imi. Orayı burayı arıyor, ortalığı kızıştırıyorlar."

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