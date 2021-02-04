Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulunuyor. Kulüp televizyonuna konuşan Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ KARARTMAK BANA NASİP OLMASIN"

"Galatasaray'ın geleceğini karartmak; bana böyle bir şey nasip olmasın. Ben bunu hissetsem bile binlerce özür dilerim taraftarımdan. Kendimi yok ederim demeyeyim ama kafama sıkar giderim. Ben bir kulum, her saat hata yapabilirim ama bana bir şeyi kasıtlı Galatasaray'ın aleyhine yapmam. Kimse bana ihanet ettiremez. Arkamdan çok hançerlendim ama Galatasaray söz konusuysa feda olsun."

"GALATASARAY'A HER ŞEY FEDA OLSUN"

"Galatasaray'a her şey feda olsun. Taraftarlarımız da öyle. Yağmur, çamur, kar... Maça gelecek para var, dönecek yok. Ben bu insanlara ihanet edemem. Yapamadığıma inandığım anda... Bu kapasite meselesi, yapamayabilirim"

"YALANLARDA BECERİKLİ DEĞİLİZ"

"Bazı kısım muhalefet bizi beceriksiz görüyor. Biz yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray bir kültürdür. Galatasaray bir dürüstlük abidesi olmak durumundadır."

"TFF LİMİTLERDEKİ SON DURUMU AÇIKLASIN"

"Biz limitler içinde kaldık. Soruyorum; 21 kulüp var. Hangi kulübün, ne kadar açığı var. Açıklanmadı. Dediler ki, mahremiyet. Yahu kardeşim benim 490 küsür, öbürünün 350 küsür limiti var. Bu aldatıcı. İnsanlar zannediyor ki, ben 490 harcayabilirim. TFF'ye sesleniyorum, limitlerdeki son durum açıklansın"

"TFF LİMİT AŞANLARA CEZA VERMEK ZORUNDA"

"TFF limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür."

"ERENCAN İÇİN ÇOK AYIP EDİYORLAR"

"Erencan için çok ayıp ediyorlar, 1-2 tweet gördüm rakiplerin taraftarlarından. Siz diyorlar, 100 bin euro eden bir futbolcuyu 4 milyon küsüre nasıl yolladınız. Transfermarkt mı oldun?"

"BEŞİKTAŞ'IN LİMİT AÇIKLAMASINA KATILIYORUM"

"Ben görüyorum ve arttırıyorum. Beşiktaş'a katılıyorum. Beşiktaş bizden de ricacı oldu, artı 2 yabancıya peki dedik. Niye sadece devre arası diyor. Geçen sezon da olsun, tüm sezonlar olsun. Artırıyorum. Niye bu devre arası? TFF Sicil Kurulu bu konuda hassas."

"AZİZ YILDIRIM YÖNETİMİNDEN BİR KİŞİ BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

"TFF afedersin kimin ne yaptığını biliyor. Kaba konuşmak istemiyorum. Ben UEFA'dan istirham ediyorum, incelesin. Beni TFF, UEFA, Ernst Young inceliyor. UEFA'da Aziz Yıldırım yönetiminden yöneticisi bana geldi deplasmanda teşekkür etti. Bizi de savundunuz dedi. Türkiye bir futbol ülkesi tolerans gösterin dedim. UEFA'da Fenerbahçe'yi dedim. UEFA yetkilisi sandalyeden düşecekti. İp ipullah, sivri külah. Biz UEFA'ya tek başımıza gittik. Önemli avukatlar geldi. Onlar UEFA'yı dinleyebilir miyiz dediler. Dönüşte size avukata gerek yok dediler"

"Saat 3'te 4'te Gedson transferini girdik. Neden? Kurlar orada güncellenecekti. 3 kuruş da oradan faydalanalım dedik. Bunu genç oyuncu Erencan'ı yıpratarak sormak çok ayıp. Emin'i, Ali Yavuz'u neden sormuyorsunuz?"

"ERENCAN'DAN MEMNUN OLMAZLARSA AYNI FİYATA GERİ ALIRIZ"

"Kendisi ne düşünüyorsa, ne şeytanlık yapıyorsa bizi de öyle görüyor. Aksini kanıtlayın, ben alırım. Biz Erencan'ı karşı kulüp memnun olmadığı takdirde aynı fiyatla geri alırız."

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINI İMZALAMAYALIM DİYE BİZİ MAHKEMEYE VERDİLER"

"Daha imzalamadık Bankalar Birliği anlaşmasını. İmzalama diye bizi mahkemeye verdiler. Sinirim bozuldu. Kayyum atansın denen bir nebakarlar mahkemeye verdi"

"CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN'A, ESKİ VE YENİ MALİYE BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Devlete teşekkür etmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Eski ve yeni maliye bakanımıza teşekkür ediyorum. Dev bir iş yaptılar. Yapılandırma kulüpler için ilaç oldu. 5 yıllık borç ertelemesi yaptılar."

"PANDEMİ DÖNEMİNDE GELİRLERİMİZ YÜZDE 60 DÜŞTÜ"

"Pandemi döneminde gelirlerimiz yüzde 60 düştü. Herkes sustu sadece Galatasaray'ın oyuncuları ve teknik heyet indirim yaptı. İndirim yapmayan da oldu bir iki tane."

"FATİH HOCAM ÇOK GÜZEL İRONİ YAPTI"

Fatih Terim'in "Transfer listesini önümüzdeki günlerde açıklayacağım" açıklamasıyla ilgili "Hocam orada çok güzel bir ironi yaptı. Bir daha siz bizi beklemeyin, siz önceden çalışın dersinize diyor. Çok güzel ironi ve espri. Hocama tebrikler."

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