31 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'e kavuşuyor! İşte geliş saati

G.Saray Mostafa Mohamed'e kavuşuyor! İşte geliş saati
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Son dakika transfer haberi: 'ın takımından transfer ettiği 'a geliyor, Mısırlı futbolcunun saat 01.00'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

, Mısır'ın takımından 1.5 yıllığına kiraladığı 'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği golcü futbolcuyu 'a getiriyor. Mostafa Mohamed'in gece saat 01.00'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray'a transferi için İstanbul'a doğru yola çıkan Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahatine izin verdikleri için Mısır Ordusu'na teşekkür etti.

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