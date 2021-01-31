Son dakika: Galatasaray Mostafa Mohamed'e kavuşuyor! İşte geliş saati

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Zamalek takımından transfer ettiği Mostafa Mohamed İstanbul'a geliyor, Mısırlı futbolcunun saat 01.00'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Galatasaray, Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'e kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği golcü futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. Mostafa Mohamed'in gece saat 01.00'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray'a transferi için İstanbul'a doğru yola çıkan Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahatine izin verdikleri için Mısır Ordusu'na teşekkür etti.

أشكر القوات المسلحه المصريه علي المساعده في أتمام إجراءات سفري لبدايه مشواري الاحترافي — Mostafa Mohamed (@mmostafa_11) January 31, 2021

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