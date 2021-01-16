16 Ocak 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika: Adil Gevrek'ten flaş transfer açıklaması! "Galatasaray'dan teklif aldık"

Flaş transfer açıklaması! Galatasaray'dan teklif aldık
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Başkanı : "Youssouf Ndayishimiye için 'dan resmi teklif aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. 3 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay istedik. Youssouf için 'nin resmi teklifi yok ama ilgi olduğunu duyduk." açıklamasında bulundu.

Detaylar az sonra...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Zirvede nefesler tutuldu! İşte teknik adamların derbi 11'leri Zirvede nefesler tutuldu! İşte teknik adamların derbi 11'leri
Derbide belirleyici onlar olacak! Ersin ve Okan... Derbide belirleyici onlar olacak! Ersin ve Okan...
Ali Akman Evet dedi! Galatasaray... Ali Akman "Evet" dedi! Galatasaray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör