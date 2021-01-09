Galatasaray'da tek hedef galibiyet! İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, mutlak 3 puan ile sahadan ayrılmak istiyor. Derbi öncesi kazanmak isteyen Cimbom, Fatih Terim'in kulübede olduğu maçı kazanarak moral arayacak. İşte Galatasaray-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri...

G.Saray, Süper Lig'in 18. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı, Halis Özkahya yönetecek. Ligde geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçip 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. G.Saray, 30 puanla bir maçı fazla Alanyaspor'un averajla gerisinde 5. sırada yer aldı. Son iki maçında Antalya ile berabere kalıp Konyaspor'a yenilerek 5 puan kaybeden Aslan, bugünkü sınavından mutlak 3 puanla ayrılıp zirve ile aradaki farkı kapatmak ve gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral bulmak amacında.



GALATASARAY: OKAN LINNES DONK MARCAO E. TAŞDEMIR TAYLAN BELHANDA BABEL OĞULCAN ARDA DIAGNE

GENÇLERBİRLİĞİ: NORDFELDT TOURE ARDA POLOMAT H.İBRAHIM MURAT PIRIS FURMAN BERAT CANDEIAS SAFA



6 EKSİK VAR

Galatasaray'da ayrıca 6 futbolcu, çeşitli nedenlerden dolayı Gençlerbirliği'ne karşı mücadele edemeyecek. Sakatlıkları süren Falcao, Feghouli ve Etebo, sahadaki yerini alamayacak. Yılbaşı gecesi havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de başkent ekibi karşısında takımını yalnız bırakacak. Emre Kılınç ve Ömer Bayram ise cezaları nedeniyle sahaya çıkamayacak. Emre, ligin 16. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında kırmızı kart görmüş ve 2 maç ceza almıştı. Ömer de Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.



TERİM BUGÜN KULÜBEDE

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımının başında görev yapabilecek. Ligin 13. haftasındaki Karagümrük maçında kırmızı kart gören Terim'e PFDK'nın verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirilmişti. Terim; Göztepe, Trabzon, Antalya ve Konya maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak 4 haftalık cezasını doldurmuş oldu.



İKİ İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda kritik Gençlerbirliği sınavı öncesinde Younes Belhanda ve Christian Luyindam sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.



ARDA VE MARCAO DÖNÜYOR

Sarı kart cezalarını dolduran kaptan Arda Turan ile Marcao da Gençlerbirliği karşılaşmasında takımdaki yerini alabilecek. Ligin 16. haftasındaki Antalyaspor müsabakasında sarı kart gören iki futbolcu, cezalarını Konyaspor karşılaşmasında doldurdu.



2021'DE KAZANAMADI

Aslan, 2021'de çıktığı 2 maçta da puan kaybı yaşadı. Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, 17. haftada ise 5 Ocak'ta deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.



ÖZKAHYA İLE 804 GÜN SONRA

Hakem Halis Özkahya, Süper Lig'de 804 gün sonra Galatasaray'ın maçında düdük çalacak. Son olarak 28 Ekim 2018'de deplasmanda 2-0 kaybedilen Malatyaspor maçını yöneten Özkahya, Mariano'ya gösterdiği sarı kart nedeniyle eleştirilmişti.



97

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 96 maçta sarı- kırmızılılar 52, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet aldı. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 164 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.



İÇ SAHADA 5'LEDİ

Galatasaray, TT Stadı'nda çıktığı son 5 lig maçında mağlup olmadı. Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 iç saha maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken; 2 gol yedi.



33

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 33-7 üstünlük sağladı. İstanbul'daki maçlarda sarı- kırmızılılar 98 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi. Galatasaray, evindeki son 6 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi. (Fotomaç)

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