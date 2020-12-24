24 Aralık 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fatih Terim'e verilen cezaya tepki!

G.Saray'dan Fatih Terim'e verilen cezaya tepki!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

, 'e 5 maçlık ceza verdi. Sarı-kırmızılılar, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Herkes için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşte yapılan o paylaşım...

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