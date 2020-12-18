18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'ın Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

'in 13. haftasının açılış maçında , deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın ilk 11'i belli oldu.

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 18 Aralık Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN 11'İ: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne

13. RANDEVU

13. randevu Fatih Karagümrük ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında 29 Ocak 1984 tarihinde Stadı'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karagümrük tek galibiyetini ise 27 Mart 1960'taki maçta 1-0'lık skorla almıştı.

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 isim ise ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahada ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren ve , oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU YÖNETECEK

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Murat Engin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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