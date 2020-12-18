Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri ve Karagümrük - Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçla ilgili tüm detaylar ve Karagümrük - Galatasaray maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ramazan, Ndao, Aatif, Sobiech

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne





13. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki takım arasında 29 Ocak 1984 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan son mücadeleyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Karagümrük tek galibiyetini ise 27 Mart 1960'taki maçta 1-0'lık skorla almıştı.

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK

Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, İstanbul ekibi karşısında forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz günlerde corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kaldı.

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU YÖNETİYOR

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ile Murat Engin Gözütok yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay.

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