Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e Ndao ve Mevlüt'ün golleriyle 2-1 yenilerek 6 maç aradan sonra ligde mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü ise Mbaye Diagne, penaltıdan kaydetti. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede sarı-kırmızı takım, 46. dakikada Alassane Ndao ve 90+11. dakikada Mevlüt Erdinç'in golleriyle rakibine 2-1 yenilerek ligde 6 maç aradan sonra mağlup oldu.

Galatasaray bu sonuçla 23 puanda kalarak 2. sırada yer aldı. Puanını 20'ye çıkaran Fatih Karagümrük ise 4. sıraya yükseldi.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Öte yandan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, 69. dakikada ev sahibi ekipte ise Enzo Roco 90+9. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Cimbom'un Brezilyalı stoperi Marcao ise mücadelenin sona ermesinin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 22 Aralık Salı günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise haftayı bay geçecek.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.

Son lig müsabakasının kadrosunda bulunan ve son dakikalarda oyuna girdikten sonra gol atan Muhammed Kerem Aktürkoğlu da kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'da ismi açıklanmayan 3 futbolcu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle izolasyonda tutulurken, sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao da karşılaşmada yine görev yapamadı.

SARACCHI 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, ligde yaklaşık 1 ay sonra maça çıktı.

Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım'daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE 3 DEĞİŞİKLİK

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligin 12. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray karşısına Emiliano Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Lucas Biglia, Jure Bakovec, Alassane Ndao, Aatif Chahechouhe, Artur Sobiech 11'i ile çıktı.

Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi.

Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Erik Sabo ve Badou Ndiaye'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Jimmy Durmaz, Galatasaray'a karşı görev alamadı. Bu oyuncuların yerine Alparslan Erdemi Koray Altınay ve Chahechouhe ilk 11'de maça başladı.

YAYINCI KURULUŞA PROTESTO

İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.

Bu sırada protokol tribününde yer alan yöneticiler alkışla takımların protestosuna destek verdi.

DİĞER