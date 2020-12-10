Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni transfer takasla gidiyor
Süper Lig'de 11 haftanın tamamlanmasının ardından topladığı 23 puanla zirvenin ortağı olmayı başaran Fenerbahçe ara transfer dönemine az bir süre kala çalışmalarını hızlandırmış durumda. Sarı-lacivertliler, yeni isimleri kadrosuna katmaya hazırlanırken, bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor. O isimlerden biri de belli oldu. İşte detaylar...
Sezona 18 transfer yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.
Transfer döneminin bitmesiyle birlikte Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de resmen sportif direktörlük görevine başladı. Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde ocak ayında da transfer yapacaklarının sinyalini vermişti.
Transfer konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Kişiler önemlidir, camiaları büyük yapan değerlerdir. Burada çok değerli başkanlarımız var. Bizler gücümüzü bulunduğumuz kulübün gücünden alıyoruz. Fenerbahçe ya da diğer büyük takımlarda her zaman transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin ardından sezon başında Kasımpaşa'dan sürpriz bir şekilde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam istenilen performansı gösteremedi. Teknik direktör Erol Bulut'un alternatifleri arasındaki Thiam bu sezon 8 maçta forma giydi ve 2 gole imza attı.
Bu sezon kanatlara Valencia, Perotti, Sinan Gümüş, Thiam gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeterli verimi alamadı. Bu sonuçların Erol Bulut, sportif direktör Belözoğlu'na kanat transfer için rapor verdi.
Sarı-lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe'den Halil Akbunar'ı aldı. Tecrübeli futbolcunun Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.
Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen Halil Akbunar'ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.
Haziran 2016 yılında Göztepe'ye dönen tecrübeli oyuncu takımın değişilmez oyuncuları arasında yer aldı.
Halil Akbunar geçen sezon açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak yeni statta fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. (Ajansspor)
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