Everton'un Luyindama'dan vazgeçmiyor! İşte Galatasaray'ın istediği rakam
Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama'ya İngiliz kulüplerinin ilgisi bitmiyor... Demokratik Kongolu stoperi kadrosuna katmak için harekete geçen Everton'un, devre arasında sarı-kırmızılı kulübe cazip bir transfer teklifinde bulunacağı ortaya çıktı. İşte yapılacak teklif ve sarı kırmızılı takımın istediği rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çeken Christian Luyindama, bu sezon yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı.
Ancak Demokratik Kongolu stoper, buna rağmen Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Luyindama için daha önce de Galatasaray'ın kapısını çalan Premier Lig ekibi Everton'ın, devre arasında yeniden sarı-kırmızılılarla masaya oturacağı belilrtildi.
Takvim'de yer alan habere göre; İngilizler, Cimbom'a devre arasında 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifte bulunacak.
Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrası son 3 haftada kadroda olmasına rağmen Fatih Terim'in 11'de şans vermediği 26 yaşındaki stoperin 15 milyon Euro civarında teklif gelmesi durumunda satışına sıcak bakılıyor.
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