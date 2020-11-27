Galatasaray'da yönetim 19-26 Aralık'ta seçim kararı almıştı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamayla seçimin resmen ertelendiğini açıkladı. Cimbom buna göre seçimi 28 Şubat 2021 tarihinden önce yapamayacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 19-26 Aralık'ta seçim kararı almıştı. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün gönderdiği yazıya istinaden seçimin ertelendiğini resmen açıkladı.

SEÇİM 28 ŞUBAT'TAN ÖNCE YAPILAMAYACAK!

Galatasaray'da seçim 28 Şubat 2021 tarihinden sonra yapılabilecek. Cimbom, bu tarihe kadar seçim yapamayacak.

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

"Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında İstanbul Valiliği Il Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile Içişleri Bakanlığı Sivil Toplumla Ilişkiler Genel Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir."

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