13 Kasım 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi corona virüsü testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Corona virüsüne yakalanan Galaatsaraylı Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama geldi! "Durumum iyi"
Galatasaray'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğunu söyledi.
Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi corona virüsü testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
As most of you know I've tested positive to Covid-19. I have lights symptoms but generally fine. Thanks for all your good wishes and messages 🙏🏽❤️— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) November 13, 2020
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları