Corona virüsüne yakalanan Galaatsaraylı Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama geldi! "Durumum iyi"

Galatasaray'da forma giyen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu. Elabdellaoui, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi corona virüsü testim pozitif çıktı. Bazı semptomlarım var ama durumum genel olarak iyi. Herkese iyi dilekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı.



As most of you know I've tested positive to Covid-19. I have lights symptoms but generally fine. Thanks for all your good wishes and messages 🙏🏽❤️