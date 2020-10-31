Son dakika: Galatasaray'da Saracchi ve Marcao sakatlandı

Son dakika Galatasaray haberi: Süper lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcular Saracchi ve Marcao sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Saracchi zorlu mücadelenin 55. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saracchi'nin yerine oyuna Emre Taşdemir dahil oldu.

BİR SAKATLIK DAHA

Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlandı ve yerini Ryan Donk'a bıraktı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Marcao, "Sakatlığımla ilgili şu an net bir şey söyleyemiyorum. Umarım ciddi bir şey yoktur. MR sonucuna göre kulüp net bir bilgi verecektir." ifadelerini kullandı.

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