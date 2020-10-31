31 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Saracchi oyuna devam edemedi!

G.Saray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

Son dakika haberi: 'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında 'nü ağırladı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Saracchi karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

'in 7. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Saracchi zorlu mücadelenin 55. dakikasında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Saracchi'nin yerine oyuna Emre Taşdemir dahil oldu.

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