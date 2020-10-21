21 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Dinamo Sassari - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Basketbol Şampiyonlar Ligi

Dinamo Sassari - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Temsilcimiz Doğa Sigorta İtalya temsilcisi ile karşılaşacak. Maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Dinamo Sassari - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde İtalya'nın takımı ile karşı karşıya gelecek. Palasport Roberta Serradimigni'de oynanacak olan karşılaşma 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.

DINAMO SASSARI - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dinamo Sassari - Galatasaray maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 21:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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